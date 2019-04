Dars in slovenjgraška občina uskladila rešitev glede južne obvoznice

Slovenj Gradec, 26. aprila - Predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec in družbe Dars so uskladili rešitev navezovanja južne obvoznice Slovenj Gradec na tretjo razvojno os. Na podlagi dogovora na četrtkovem sestanku lahko občina nadaljuje s postopki prostorskega umeščanja južne obvoznice, so za STA pojasnili na Darsu, ki je investitor tretje razvojne osi.