The Cranberries izdali In the End, labodji spev Dolores O'Riordan

London, 26. aprila - The Cranberries so danes izdali zadnji album, s katerega bo odmeval vokal lani preminule pevke Dolores O'Riordan. Na albumu, naslovljenem In the End, je 11 skladb, britanski The Guardian pa je v recenziji zapisal, da studijski izdelek irske zasedbe predstavlja "ganljiv pevkin labodji spev".