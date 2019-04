Na Goriškem 14. Festival vrtnic

Nova Gorica, 27. aprila - V Novi Gorici se danes začenja 14. Festival vrtnic, posvečen roži v mestnem grbu. To osrednjo pomladno kulturno-turistično in poučno prireditev Goriško društvo ljubiteljev vrtnic pripravlja s sodelovanjem občine, družbe Hit in frančiškanov na Kostanjevici. Festival s pisano paleto prireditev in doživetij, povezanih z vrtnicami, bo potekal še maja.