STO izbrala tri potencialne snovalce

Ljubljana, 27. aprila - Pot med krošnjami Pohorje na Rogli, ogled ljubljanske tržnice z zajtrkom ter sanje, aromaterapija in gozdna kopel v osrčju divjega gozda v Vipavski dolini so finalisti letošnjega izbora Snovalec pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO). Izbranci imajo do oktobra čas, da svoje ideje uresničijo in ponudijo na trgu.