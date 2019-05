Svetovna prestolnica knjige Šardža: O združevalni moči knjige

Šardža, 1. maja - Šardža, tretje največje mesto v Združenih arabskih emiratih, je letošnja svetovna prestolnica knjige. "Odprite knjige, odprite ume," je slogan praznovanja, ki bo trajalo do prihodnjega svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic, 23. aprila. To bo po napovedih poudarjalo moč knjige, da združuje ljudi.