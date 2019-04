Sanacija udorov zemlje v Vičancih vendarle s pomočjo države

Ormož, 27. aprila - Medtem ko lastnike hiš in vinogradov v Vičancih tudi po nekaj letih, odkar so opozorili na nevarnost, še vedno skrbijo udori zemlje, ki so posledica leta 1958 zaprtega rudnika rjavega premoga in ogrožajo njihovo imetje, na ormoški občini v kratkem pričakujejo dokončno izdelano projektno dokumentacijo. Bo pa zdaj država pri sanaciji le sodelovala.