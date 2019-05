Slovenija bo gostila srečanje mreže Connections

Podčetrtek, 2. maja - Slovenija bo ta konec tedna znova gostila poslovno srečanje s področja luksuznih potovanj, tokrat Connections Wellbeing. 80 kupcev in ponudnikov storitev ter organizatorjev butičnih potovanj se bo mudilo v Podčetrtku in okolici, so sporočili s Slovenske turistične organizacije (STO).