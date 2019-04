Na voljo spodbude za naložbe v ribiško infrastrukturo

Ljubljana, 26. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo četrti javni razpis za naložbe za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja. Na razpisu je na voljo 2,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, upravičenci pa so občine, v katerih so ribiška pristanišča.