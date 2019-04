Trojno slavje za zelene, razočaranje za rdeče

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 26. aprila - S sinočnjo drugo finalno tekmo državnega prvenstva se je končala klubska hokejska sezona. Slovenska reprezentanca bo naslednji teden imela še vrhunec sezone z nastopom na svetovnem prvenstvu, na klubski sceni pa so lahko precej bolj zadovoljni v ljubljanskem taboru, kjer so pospravili vse lovorike v treh tekmovanjih, kjer so nastopali.