Na letošnji Tribeci več kot 80 premier

New York, 27. aprila - V New Yorku poteka vsakoletni filmski festival Tribeca, na katerem bodo v 12 dneh prikazali več kot 80 premier. Program sega od del še neuveljavljenih do del priznanih ustvarjalcev ter od komedij do filmov, osredotočenih na glasbo, politiko ali družbo. Festival se bo sklenil 5. maja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.