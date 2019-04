Vrhovno sodišče: Slovensko sodstvo posluje stabilno in uspešno

Ljubljana, 26. aprila - Poročilo Evropske komisije o stanju na področju pravosodja kaže, da slovensko sodstvo posluje stabilno in uspešno, so poudarili na vrhovnem sodišču. Še naprej se namreč znižuje število nerešenih zadev in skrajšuje čas njihovega reševanja, na vrhovnem sodišču pa so izpostavili tudi pozitiven trend pri zaupanju javnosti v neodvisnost sodstva.