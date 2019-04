Delovna skupina za zmanjšanje stroškov občin nadaljuje pogovore

Ljubljana, 26. aprila - Delovna skupina za pripravo predlogov zakonov za zmanjšanje stroškov občin ministrstva za javno upravo je v tem tednu opravila srečanja s predstavniki ministrstev za izobraževanje, znanost in šport ter za infrastrukturo. Obravnavali so naraščajoče stroške šolskih prevozov in opremljanja cest z občinsko infrastrukturo, so sporočili z ministrstva.