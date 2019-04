Ljubljanska borza: Zadnji dan tedna neenotna gibanja

Ljubljana, 26. aprila - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi se zadnji dan skrajšanega prazničnega tedna gibljejo neenotno. Medtem ko so se delnice Telekoma Slovenije in Intereurope pocenile že za skoraj odstotek, se delnice Save Re, Krke in Petrola dražijo. Obseg trgovanja je sicer skromen, indeks pa je bil nekaj po 11. uri 0,20 odstotka višje kot v četrtek.