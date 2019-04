Ormoški Safilo lani spet z rastjo proizvodnje

Ormož, 28. aprila - Ormoško podjetje Safilo, ki je v lasti istoimenske italijanske skupine in se ukvarja s proizvodnjo očal, je po velikem upadu prodaje leta 2017 lani znova beležilo rast prihodkov. Družba jih je ustvarila dobrih 32 milijonov evrov, dva več kot leto prej in kar sedem milijonov več kot so načrtovali. Leto so zaključili z 1,25 milijona evrov dobička.