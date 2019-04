Po rasti v začetku leta marca spet manjši prihodki trgovcev

Ljubljana, 26. aprila - Potem ko so se tako januarja kot februarja povečali, so se prihodki od prodaje v trgovini na drobno v marcu vnovič zmanjšali. Trgovci so prodali za skupaj 3,1 odstotka manj blaga kot februarja, vendar je padec predvsem posledica manjše prodaje goriv, saj se je prodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov povečala za 1,2 odstotka.