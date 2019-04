Nov album Brucea Springsteena bo izšel junija

New York, 28. aprila - Ameriški rockovski zvezdnik Bruce Springsteen je za 14. junij napovedal izid novega albuma. Album z naslovom Western Stars, ki bo prvi po petih letih, bo po njegovih besedah povratek k njegovim značilnim ameriškim razmišljanjem. Navdihnile so ga južnokalifornijske pop klasike 60. in 70. let minulega stoletja, je razkril.