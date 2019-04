Padna vabi na olje in bledež

Piran, 27. aprila - Padna danes vabi na praznik olja in bledeža (blitve), po kateri je ta istrska vas še posebej znana. Ob bogati ponudbi vrhunskih oljčnih olj in lokalnih kmetijskih pridelkov organizatorji napovedujejo še številne druge dejavnosti, od pohodniškega izleta do pristne istrske zabave v večernih urah.