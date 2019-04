Raziskava: Z vsakodnevno telovadbo nad sedeče delo

Sydney, 26. aprila - Ljudje, ki več ur sedijo pred pisalno mizo ali gledajo televizijo, bi morali vsak dan telovaditi več kot 30 minut, če želijo preprečiti zdravstvene težave, razkriva avstralska raziskava, ki so jo nedavno objavili v reviji The Journal of the American College of Cardiology, povzema nemška tiskovna agencija dpa.