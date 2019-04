Agencija za raziskovalno dejavnost pri izbiri projektov za sofinanciranje le delno učinkovita

Ljubljana, 26. aprila - Računsko sodišče je pri revidiranju učinkovitosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS pri izbiri raziskovalnih programov in projektov v letu 2017 in prvi polovici leta 2018 ugotovilo, da je bila agencija pri tem le delno učinkovita. Ugotovili so več pomanjkljivosti v postopkih izbire projektov in nadzoru nad porabo sredstev.