Slovenski selektor odstopil z mesta trenerja niškega Železničarja

Niš, 26. aprila - Veselin Vujović, član zlate jugoslovanske rokometne reprezentance, olimpijskih in svetovnih prvakov iz 1984 in 1986, po devetih mesecih ni več trener niškega Železničarja, so danes potrdili na spletni strani kluba. Vujović ostaja selektor slovenske reprezentance, s katero je leta 2017 osvojil bron na SP v Franciji.