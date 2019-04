Crveni zvezdi najhujša kazen v zgodovini lige Aba

Zagreb, 26. aprila - Disciplinski sodnik jadranske košarkarske lige Saša Pavličić Bekić je po odločilni tekmi finala lige Aba med Crveno zvezdo in Budućnostjo, Beograjčani so zmagali s 97:54 in si izborili nastop v evroligi, Crveni zvezdi naložil najvišjo kazen v zgodovini lige. S tem skuša vodstvo rešiti omenjeno tekmovanje, ki so ga zaznamovali številni izgredi.