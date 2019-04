Ljubljana, 26. aprila - Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver bo danes predvidoma ob 11. uri pred ministrstvom na Dunajski 48 dal izjavo za medije ob napovedanem protestu Sindikata kmetov Slovenije zaradi gospodarjenja s populacijo rjavega medveda in volka, so sporočili z omenjenega ministrstva. (STA)