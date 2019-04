Goran Janus novi glavni trener kombinatorcev

Kranj, 26. aprila - Tvorec največjih slovenskih skakalnih uspehov Goran Janus je na čelu glavnega trenerja reprezentance nordijskih kombinatorcev zamenjal Mitjo Oraniča. Kot je predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič za Delo napovedal že na finalu v Planici, je pred novo sezono prišlo do večje spremembe pri kombinatorcih.