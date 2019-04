S koncertoma v Idriji in Tolminu začetek cikla ob mednarodnem dnevu jazza

Idrija, 26. aprila - S koncertoma v Idriji in Tolminu se drevi začenja koncertni cikel, s katerim se ustanova Imago Sloveniae že tretje leto zapored pridružuje obeleževanju mednarodnega dneva jazza v Sloveniji. V idrijski Topilnici Hg bo ob 20. uri nastopil trio Nine Strnad, v tolminskem Baru Kovačija pa ob 19. uri Jazz Punt Big Band in zasedba Feedback.