Kitajski predsednik obljubil večjo preglednost pri novi svilni poti

Peking, 26. aprila - Kitajski predsednik Xi Jinping je ob kritikah pobude o novi kitajski svilni poti obljubil večjo preglednost. Ob današnjem odprtju druge mednarodne konference Pas in pot v Pekingu je Xi zagotovil tudi več sodelovanja, večjo skrb za okolje in boj proti korupciji. Pobuda bo "odprta, zelena in čista," je napovedal po poročanju tujih tiskovnih agencij.