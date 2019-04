St. Louis in Boston razveselila domače navijače

St. Louis, 26. aprila - Hokejisti St. Louis Blues na zahodu in Boston Bruins na vzhodu so na prvih tekmah konferenčnih polfinalov severnoameriške lige NHL razveselili domače navijače. Blues so uvodno tekmo tekmo proti Dallas Stars dobili s 3:2, z istim izidom so v dvoboju z najbolj vročo ekipo lige Columbus Blue Jackets po podaljšku slavili tudi Bruins.