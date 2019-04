Dodatne možnosti javnega prometa v podporo kolesarjenju po Koroški

Dravograd, 28. aprila - Na Koroškem partnerji nadgrajujejo povezovanje ponudbe kolesarskega turizma s ponudbo javnega potniškega prometa, tudi do avstrijske Koroške. Letošnja novost je Štrekna bus med Velenjem in Labotom v Avstriji, širi se tudi možnost uporabe kolesarskega vlaka med Mariborom in Pliberkom. Tako Štrekna bus kot vlak začneta z vožnjami že 1. maja.