Newyorške borze končale neenotno

New York, 25. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Padec sta tako zabeležila indeksa Dow Jones in S&P 500, medtem ko je indeks Nasdaq končal v zelenih številkah. Dogajanje na borzi so zaznamovale objave poslovnih rezultatov, kjer sta se dobro odrezala Microsoft in Facebook, poroča francoska tiskovna agencija AFP.