Primorske novice o vidikih protestov krajanov Ilirske Bistrice zaradi migrantov (26. 4.)

Koper, 25. aprila - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Med legitimnostjo in opravičilom piše o različnih vidikih pozivov krajanov občine Ilirska Bistrica za bolje varovano mejo s Hrvaško in proti sprejemno-registracijskemu centru za migrante. Med drugim navaja, da se v občini že dolgo počutijo pozabljene in da odziv na problematiko tam presega politične delitve.