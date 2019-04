Vrh EU in Japonske potrdil zavezanost multilateralizmu

Bruselj, 25. aprila - Voditelji EU in Japonske so danes v Bruslju potrdili zavezanost mednarodni ureditvi na temelju skupnih pravil in zatrdili, da bodo storili vse za uspeh vrha skupine G20 junija v Osaki. Ime novega japonskega cesarskega obdobja Reiwa - lepa harmonija - je lahko tudi moto odnosov EU in Japonske, je poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.