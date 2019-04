Litija, 25. aprila - V naselju Mamolj v občini Litija se je danes okoli 13. ure zgodila delovna nesreča, v kateri se je na brežini prevrnil traktor in pod seboj pokopal 54-letnega voznika, ki je na kraju podlegel poškodbam, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje ter policije.