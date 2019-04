Finance o gospodarskem razpoloženju v Sloveniji (26. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Tanja Smrekar v komentarju Kako dobre volje ste? ugotavlja, zakaj, kljub boljšim rezultatom slovenskih podjetij, gospodarsko razpoloženje ni razposajeno. Nasprotno - je najslabše v zadnjih dveh letih in pol. Zakaj je tako, če pa so rezultati podjetij super, delnice rastejo, dividende so visoke, se sprašuje avtorica.