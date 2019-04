Evropske borze s padci; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 25. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, potem ko so vlagatelji največ pozornosti namenili objavljenim poslovnim rezultatom in neuspešnim poskusom povezovanja podjetij. Nafta se je precej podražila, tečaj evra pa se je nekoliko znižal.