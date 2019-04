Novogoriški kriminalisti razkrinkali preprodajalca heroina

Ljubljana, 25. aprila - Novogoriški kriminalisti so uspešno razkrinkali početje 33-letnega Bolgara, ki je na območju Nove Gorice odvisnikom preprodajal heroin. Zalotili so ga z roko v marmeladi oz. z mamilom v rokah, v hišni preiskavi pa odkrili še pripomočke za preprodajo. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.