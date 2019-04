Pobuda 0,0 za odgovorno pitje ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

Ljubljana, 25. aprila - Odnos do alkohola je kompleksen družbeni in tudi gospodarski izziv, katerega reševanje zahteva interdisciplinarno sodelovanje zainteresiranih deležnikov ter spremembo odnosa do alkohola in posledic prekomernega uživanja, so se strinjali udeleženci srečanja Pobude 0,0 za odgovorno pitje, so sporočili iz Mediade.