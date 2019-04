Jan določil postavo za SP

Bled, 25. aprila - Po zadnji prijateljski tekmi na Bledu in finalni tekmi hokejskega DP je slovenski selektor Ivo Jan določil postavo za bližnje drugoligaško svetovno prvenstvo v Kazahstanu. Na SP bodo potovali trije vratarji, sedem branilcev in 13 napadalcev, v ekipi so tudi nekateri igralci obeh najboljših slovenskih klubov, ki sta danes končala državno prvenstvo.