Pivčeva v Bruslju na konferenci o gozdovih: Slovenija je zgled

Bruselj, 25. aprila - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je danes v Bruslju na konferenci o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi predstavila slovenske izkušnje. Slovenija je primer dobre prakse in zgled številnim državam, je izpostavila. Na konferenci so obravnavali tudi pobudo za razširitev sheme za razdeljevanje sadja, zelenjave in mleka v šolah na sajenje dreves.