Lendavski policisti raziskali 12 tatvin in ovadili 35-letnico

Lendava, 25. aprila - Lendavski policisti so na podlagi prijav oškodovancev v prvem letošnjem trimesečju zabeležili več tatvin denarnic, nahrbtnikov in raznih predmetov iz lendavskih trgovin. Z zbiranjem obvestil so prišli do 35-letnice zoper katero so podali 12 kazenskih ovadb, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.