Počivalšek v Pekingu izpostavil vlogo Slovenije kot visokotehnološke partnerice

Peking, 25. aprila - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je v sklopu obiska na Kitajskem danes v Pekingu sestal s kitajskim ministrom za znanost in tehnologijo Wang Zhigangom ter nagovoril udeležence tematskega foruma o svilnati poti inovacij. Poudaril je, da je Slovenija odprto in visokotehnološko partnersko gospodarstvo.