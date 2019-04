Policija ovadila vpletene v lansko streljanje na portoroški plaži

Portorož, 25. aprila - Koprski kriminalisti so v preiskavi lanskega streljanja na portoroški plaži identificirali vse vpletene. Zaradi različnih kaznivih dejanj so kazensko ovadili štiri osumljence, od tega dva državljana Srbije in po enega državljana Slovenije in BiH, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.