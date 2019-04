Izbrane skladbe za letošnje Melodije morja in sonca

Portorož, 26. aprila - Znane so skladbe, ki bodo 6. julija v Amfiteatru Avditorija Portorož tekmovale na 39. festivalu Melodije morja in sonca (MMS). Izmed 88 skladb, prispelih na razpis, je komisija izbrala 14 tekmovalnih in rezervni skladbi. Izvajalci se bodo potegovali za veliko nagrado festivala ter štiri nagrade strokovne žirije.