Znana je igralska ekipa 25. Jamesa Bonda

Kingston, 25. aprila - Kot so ob začetku produkcije naznanili ustvarjalci, 25. film iz britanske vohunske franšize o Jamesu Bondu še vedno nima naslova. So pa razkrili, da se ob bok Danielu Craigu, ki bo v vlogi priljubljenega tajnega agenta domnevno nastopil zadnjič, vračajo Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris in Jeffrey Wright.