V Podčetrtku danes Festival vina in čokolade

Podčetrtek, 27. aprila - Podčetrtek bo danes gostil peti Festival vina in čokolade, na katerem se bo predstavilo več kot 50 razstavljavcev. Organizatorji, ki pričakujejo 8000 obiskovalcev, so poskrbeli tudi za spremljevalni program, ki med drugim vključuje ustvarjalne delavnice, modno revijo in dobrodelni tek.