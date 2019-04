Najboljši wellnessi so Orhidelia, Paradiso, Oaza Miru, Atlantis in Lara

Ljubljana, 27. aprila - Tudi letos so ljubitelji centrov dobrega počutja izbirali wellness centre, ki so jih najbolj navdušili z urejenostjo in ponudbo. Najboljši v posamičnih kategorijah so Wellness Orhidelia Term Olimia, Wellness Paradiso, Oaza miru iz Maribora, Wellness Vodnega mesta Atlantis in Wellness Lara z Jelenovega grebena.