Mariborčani bodo plačevali dražji odvoz odpadkov

Maribor, 25. aprila - Za Mariborčane se bodo s prihodnjim mesecem položnice za odvoz odpadkov povišale za 38 odstotkov oziroma v povprečju za 3,75 evra na gospodinjstvo. To so danes na izredni seji po vroči razpravi in številnih kritikah na račun vodstva Snage odločili mestni svetniki. Najverjetneje pa so upravi šteti dnevi, saj bo kmalu sklicana skupščina družbe.