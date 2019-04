Matej Pirc glavni izvršni direktor DUTB

Ljubljana, 25. aprila - Neizvršni direktorji Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) so danes za glavnega izvršnega direktorja t. i. slabe banke imenovali Mateja Pirca, ki od konca januarja to funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti, so za STA povedali v DUTB. Pirc bo funkcijo nastopil v ponedeljek.