Večina v koaliciji ob predlogu SDS pozdravlja pogovore o demografskem skladu

Ljubljana, 25. aprila - Večina strank je v odzivu na predlog zakona o demografskem skladu, ki ga je danes v DZ vložila SDS, napovedala, da bo predlog preučila in se - tudi večina koalicije - odzvala povabilu na pogovore. Kot poudarja Matjaž Han (SD), je to projekt generacij in so se dolžni pogovarjati. Tudi na ministrstvu bodo predlog SDS preučili, a pripravljajo svojega.