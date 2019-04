EU kritična do ruske omilitve pogojev za pridobitev ruskega državljanstva za Ukrajince

Bruselj, 25. aprila - Evropska unija je bila danes kritična do Moskve zaradi sprejetja odloka, ki prebivalcem vzhodne Ukrajine olajšuje pogoje za pridobitev ruskega državljanstva. To je označila za nov napad Rusije na ukrajinsko suverenost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kritični sta bili tudi Francija in Nemčija.