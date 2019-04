V EU lani mednarodno zaščito podelili več kot 330.000 prosilcem

Bruselj, 25. aprila - Države članice Evropske unije so lani mednarodno zaščito podelile 333.335 prosilcem, kar je skoraj 40 odstotkov manj kot leta 2017. Največ ljudem so zaščito podelili v Nemčiji, in sicer 139.555. Med prosilci, ki so jim odobrili zaščito, je največ Sircev. Slovenija je zaščito podelila 105 prosilcem za azil, je danes sporočil Eurostat.