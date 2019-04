Bayer zaradi prevzema Monsanta z nižjim zaslužkom

Leverkusen, 25. aprila - Nemški kemični velikan Bayer je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvaril 1,24 milijarde evrov čistega dobička. To je 36 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani in je med drugim posledica pravnih postopkov in stroškov integracije ameriškega Monsanta, navaja francoska tiskovna agencija AFP.